Пьяный муж чуть не забил жену на смерть на Оборонной: вовремя вмешалась полиция

Когда дебошира с признаками наркотического опьянения задерживали в квартире в Мурино, он умер.

О жутком инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 11 января.

Во вторник утром оперативникам сообщили, что во Всеволожском районе в городе Мурино муж жестоко избивает свою жену. Полиция прибыла к дому на Оборонной улице, однако дверь в квартиру никто не открыл. Вскоре правоохранители зашли в квартиру, как вдруг на них напал неадекватный 42-летний мужчина. У агрессора были признаки наркотического опьянения.

При задержании злоумышленнику резко стало плохо. Ему оказали первую помощь, но еще до приезда бригады скорой помощи он скончался. По предварительным данным причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне употребления наркотиков.

В квартире на Оборонной также находилась 35-летняя супругу дебошира. Женщину так сильно избил муж, что она лежала без сознания. К счастью, ее удалось спасти. С подозрением на открытую черепно-мозговую травму пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Бабушкина мужчине порезали спину.