Как изменятся цены на продукты в 2022 году

В этом году не ожидается такого стремительного роста цен на продовольствие, какой произошел в минувшем 2021 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В этом году не ожидается такого стремительного роста цен на продовольствие, какой произошел в минувшем 2021 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В прошедшем году цены на продовольственные товары выросли во всем мире. Данные мировых аналитических агентств называют цифру в 28,1%. По информации от ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация) ООН основное подорожание коснулось сахара и растительных масел. Базовые группы сельхозпродуктов тоже значительно выросли в цене. Рост цен 2021 года стал самым большим за последнее время.

По мнению генерального директора российского информационного агентства INFOLine Ивана Федякова, вероятность снижения существующих цен пока минимальна. Однако в этом году не ожидается такого стремительного роста цен на продовольствие, какой произошел в минувшем 2021 году.

Как сказал И.Федяков, можно достаточно уверенно утверждать, что пик инфляции остался позади. Максимальный рост цен пришелся на конец 2021 года. Во всяком случае определенные выводы производителями и поставщиками продукции уже сделаны, меры по адаптации к текущей ситуации в мировой экономике приняты. Прошедший год стал непредсказуемым по многим параметрам и не дал возможности быстро отреагировать на возникающие проблемы.

Оценивая уроки 2021 года, производители переориентировались по закупкам сырья, наладили надежные каналы поставок, организовали новые производственные цепочки. Задействовано множество дополнительных факторов для сохранения рентабельности производства.

Организованность и подготовка уже станут преградой на пути роста цен. Кроме того, отталкиваясь от сложившихся цифр, можно сказать, что высокий рост цен в 2022 году маловероятен. Если цены и будут подниматься, то в пределах 4-5%. Но такого скачка цен, который произошел в прошлом году, уже не следует ожидать.