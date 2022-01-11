В 2022 году может разразиться противостояние между евро и долларом

В 2022 году может разразиться противостояние между евро и долларом. Фото: pixabay

В 2022 году может разразиться противостояние между евро и долларом. Фото: pixabay

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова предположила, что в 2022 году могут «схлестнуться» валютная пара евро/доллар США.

«Валютные войны» могут произойти в случае реализации геополитических рисков, особенно, эскалации санкционной риторики по отношению к России и нового витка конфликта с Украиной. Об этом сообщают РИА Новости.

Таким образом можно ожидать повышение цен на газ, которые ЕС будет вынужден оплачивать. Такой расклад событий может привести к укреплению доллара и ослаблению евро в первом квартале нового 2022 года, отмечает специалист.

Финогенова подчеркнула, что главный инструмент валютных войн — это девальвация национальных валют по отношению к иностранным. Отечественная валюта может обесцениться на пять-семь процентов к середине 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что беспорядки в Казахстане могут привести к ослаблению рубля, когда он может пробить отметку в 80 руб./$.