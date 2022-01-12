В Минздраве россиянам предложили узнать о «потерянных годах жизни»

В Минздраве россиянам предложили узнать о «потерянных годах жизни»
Лидируют по преждевременным смертям заболевания системы кровообращения. Фото: pixabay.com

В Минздраве разработали систему оперативного контроля и анализа показателя «Потерянные годы жизни» в России. Он может оценивать преждевременные смерти в стране.

Показатель «Потерянные годы жизни» разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для оценки преждевременных смертей. В Минздраве разработали систему оперативного контроля и анализа этого показателя, сообщает РБК.

«Он показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года», — говорится в сообщении.

Лидируют по преждевременным смертям на сегодня заболевания системы кровообращения.

Согласно представленным данным, лидерами по «потерянным годам жизни» в стране оказались Чукотка, Чечня и Ненецкий АО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с начала года смертность превысила показатель рождаемости в 1,6 раза. Об этом сообщили в Петростате. С января по октябрь 2021 года численность населения Северной столицы снизилась на семь тысяч и к 1 ноября составила 5,37 миллиона человек.

минздрав потерянные годы жизни смерти


 

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