Смертность в Петербурге опередила рождаемость в 1,6 раза

В этом году рождаемость снизилась на 2,9% и составила десять родившихся на тысячу населения. Фото: pixabay

В этом году рождаемость снизилась на 2,9% и составила десять родившихся на тысячу населения. Фото: pixabay

В Петербурге с начала года смертность превысила показатель рождаемости в 1,6 раза. Об этом сообщили в Петростате.

С января по октябрь 2021 года численность населения Северной столицы снизилась на семь тысяч и к 1 ноября составила 5,37 миллиона человек. Годом ранее в аналогичный период смертность была выше рождаемости в 1,2 раза.

В этом году рождаемость снизилась на 2,9% и составила десять родившихся на тысячу населения. За десять месяцев года в Петербурге родилось 44,6 тысячи детей, что на 1,7 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Как отметили в Петростате, одним из важных факторов при расчете численности населения города стали миграционные процессы. По сравнению с 2020-м число прибывших увеличилось на 23,2 тысячи человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смертность в России за год превысила 2,4 млн человек.