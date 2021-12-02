Смертность в России за год превысила 2,4 млн человек

Смертность в России за год превысила 2,4 млн человек. Фото: pexels.com

Смертность в России за год превысила 2,4 млн человек. Фото: pexels.com

В России показатель смертности за последний год стал худшим со времен Великой Отечественной войны. По подсчетам экспертов за это время скончалось около 2,4 миллиона человек.

Естественная убыль населения без учета миграции превысила отметку в 990 тысяч. Прежний рекорд по числу умерших был зафиксирован в 2003 году, когда число умерших составило 2,37 миллиона человек. Об этом сообщают «Ведомости».

В период с октября 2020 по сентябрь 2021 число умерших достигло 2,39 миллиона человек, или около 16,4 на 1000 человек тогда как во время ВОВ смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек.

По словам главного научного сотрудника института демографических исследований ФНИСЦ РАН Аллы Ивановой, в конце года демографические показатели будут хуже, чем в 2020-м году.

По оценкам экспертов, одна из самых главных причин повышенной смертности — это пандемия коронавируса. Также специалисты отмечают перегруженность сферы здравоохранения, что могло стать причиной такого числа умерших. Внимание другим болезням уделяется меньше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению медиков, высокий уровень летальности от коронавируса в городе связан с устаревшей материально-технической базой.