Медики: летальность от COVID-19 связана с устаревшей материально-технической базой

Представители медицинского и научного сообщества Санкт-Петербурга заявили, что высокий уровень летальности от коронавируса в городе связан с устаревшей материально-технической базой.

Медики утверждают, что большая часть случаев летальности от коронавирусной инфекции в Петербурге связан с разным уровнем оказания медицинской помощи. Об этом рассказало «РБК Петербург».

По словам медиков, статистика об избыточной смертности в Росстате и на сайте Стопокоронавирус.ру разнится. Медучреждения города испытывают на себе проблемы, которые связаны с недофинансированием. Такой расклад не позволяет обеспечить поликлиники и больницы оборудованием современного уровня.

В стране есть медцентры мирового уровня в отношении оборудования и квалификации медперсонала, а есть лечебные учреждения, оснащенные ниже базовой планки, причем не только в провинциальных городах, отмечает профессор Константин Лебединский.

Эксперты считают, что в условиях пандемии и острой необходимости вовремя диагностировать и оперативно лечить заболевания, нужно обеспечить доступную массовую медицину, а не создавать отдельные передовые островки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице наградили 79 врачей, лечащих коронавирусных пациентов.