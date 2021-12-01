В Петербурге наградили 79 врачей, лечащих ковидных пациентов

В Петербурге наградили 79 врачей, лечащих ковидных пациентов
Врачи получили награду за свой тяжелый труд. Фото: pixabay

Они получили знаки отличия «За доблесть в спасении».

В Санкт-Петербурге наградили 79 врачей, которые занимаются лечение коронавирусных пациентов. Они получили знаки отличия «За доблесть в спасении». Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

Знак отличия получают те медики, которые ежедневно проявляют мужество и самоотверженность, спасая чужие жизни. Сегодня ими наградили тех, кто работает в городских и федеральных стационаров, в которых лечат коронавирусных пациентов.

Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса врачам приходится особенно тяжело. Многим из них пришлось поменять специальность и стать инфекционистами – такую переподготовку в Петербурге прошли десять тысяч врачей и медсестер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин наградил орденом Мужества погибшего при задержании мошенников Захарова.

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В Петербурге наградили 79 врачей, лечащих ковидных пациентов
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