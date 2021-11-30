Путин наградил орденом Мужества погибшего при задержании мошенников Захарова

Путин наградил орденом Мужества погибшего при задержании мошенников Захарова
Подполковник Евгений Захаров погиб при выполнении служебного долга. Фото: Северо-Западный округ Росгвардии

Офицер Росгвардии был сбит автомобилем преступника.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Росгвардии Евгения Захарова. Соответствующий документ он подписал 29 ноября, о чем стало известно сегодня. Новостью делится пресс-служба ведомства.

Захаров погиб при исполнении служебного долга в Санкт-Петербурге. Он пытался задержать телефонного мошенника, который в итоге наехал на офицера на автомобиле. Росгвардеец получил серьезные травмы и скончался на месте. Подозреваемый уверяет, что сделал это случайно и начал движение от испуга.

Ранее Захаров был удостоен государственных наград — медали Суворова, медали «За отличие в охране общественного порядка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге простились с бойцом СОБРа Захаровым, погибшим при задержании преступников.

владимир путин Евгений Захаров новости СПб орден мужества


 

Новости партнеров
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин наградил орденом Мужества погибшего при задержании мошенников Захарова
В Петербурге мошенники завладели 7 авто, не платя за них ни копейки
Аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге был остановлен ...
Владелец пятизвездочного отеля в Петербурге задолжал более 5,2 млрд рублей
В связи со снегопадом скорость на КАД ограничили до 70 км/ч
«Ласточка» из Пскова опоздала в Петербург из-за снегопада
Автобус заблокировал движение на Некрасова и Фонтанной
Петербуржцы на «Черную пятницу» покупали лампочки и конструкторы