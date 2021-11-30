Путин наградил орденом Мужества погибшего при задержании мошенников Захарова

Офицер Росгвардии был сбит автомобилем преступника.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Росгвардии Евгения Захарова. Соответствующий документ он подписал 29 ноября, о чем стало известно сегодня. Новостью делится пресс-служба ведомства.

Захаров погиб при исполнении служебного долга в Санкт-Петербурге. Он пытался задержать телефонного мошенника, который в итоге наехал на офицера на автомобиле. Росгвардеец получил серьезные травмы и скончался на месте. Подозреваемый уверяет, что сделал это случайно и начал движение от испуга.

Ранее Захаров был удостоен государственных наград — медали Суворова, медали «За отличие в охране общественного порядка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге простились с бойцом СОБРа Захаровым, погибшим при задержании преступников.