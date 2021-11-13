В Петербурге простились с бойцом СОБРа Захаровым, погибшим при задержании преступников: фоторепортаж

С воинскими почестями в Санкт-Петербурге проводили погибшего офицера Росгвардии. Фото: Росгвардия РФ

С воинскими почестями в Санкт-Петербурге проводили погибшего офицера Росгвардии. Фото: Росгвардия РФ

В Петербурге состоялись похороны сотрудника Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебного долга 9 ноября.

Церемония прощания состоялась в субботу, 13 ноября, при ДК МВД, на улице Харьковской д.9. Проводить в последний путь росгвардейца пришли его родные и близкие, друзья и коллеги.

Отдать дань памяти погибшему офицеру и выразить соболезнования его семье также прибыли губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

На похоронах почетный караул военнослужащих Росгвардии отдал воинские почести подполковнику полиции Евгению Захарову.

В Росгвардии сейчас решает вопрос о награждении Евгения Захарова за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии.