Сегодня пройдут похороны погибшего при задержании мошенников в Петербурге росгвардейца

Сегодня проходят похороны и панихида погибшего сотрудника Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебного долга 9 ноября.

Проводить в последний путь росгвардейца пришли его родные и близкие, друзья и коллеги.

Евгений Захаров родом из Мурманской области. Свою службу в полиции он начал в 2003 году, в СОБР «Гранит» с 2016 года, является ветераном боевых действий, также участвовал в контртеррористической операции. Мужчина награждён двумягосударственными наградами — медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка». У Захарова остались жена и трое детей. Семье погибшего сотрудника окажут всю необходимую социальную поддержку.

Отмечается, что в Росгвардии сейчас решает вопрос о награждении Евгения Захарова за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии.