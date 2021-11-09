В Петербурге задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии

В Петербурге сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел около 8 утра 9 ноября на Пулковском шоссе во время проведения операции по задержанию лиц причастных к мошенничествам. При попытке задержания водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии, после чего скрылся с места происшествия.

От полученных травм сотрудник скончался на месте. Для задержания скрывшегося водителя был объявлен план операции «Перехват». Подозреваемого задержали на АЗС в районе Мурино. Его доставили в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга машина сбила мужчину на пешеходном переходе. Со слов свидетелей аварии, все случилось в 7:40 утра на пересечении улицы Трефолева с Оборонной улицей, рядом с пожарной частью.