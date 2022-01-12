В Петербурге водителям пришли фальшивые штрафы за машины в зоне платной парковки

Водителей Петербурга предупредили о мошенниках на платных парковках.

Некоторые автомобилисты нашли под дворниками своих машин сомнительные уведомления о штрафах. Это дело рук мошенников, которые составляют листовки, где сообщается о нарушении правил парковки и указан QIWI-кошелек, через который в течение нескольких дней нужно оплатить штраф. Водителей просят соблюдать бдительность и не попадаться на такие уловки, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «ГЦУП».

Представители Городского центра управления парковками напомнили, что информация о реальном нарушении содержатся в постановлении об административном правонарушении. При этом такой документ приходит по почте или через портал госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по прогнозам на 2022 год максимальная стоимость часа платной парковки в Петербурге может составить 132 рубля в час для транспортных средств категории «В», 39 рублей для двухколесного транспорта категорий «А» и «М» и 198 рублей — для иных транспортных средств.