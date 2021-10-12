Платная парковка в Петербурге к 2022 году может подорожать до 132 рублей

Ужесточение правил парковки может привести к улучшению транспортной инфраструктуры и разгрузке улиц Петербурга - есть вероятность, что многие, переняв европейский опыт, начнут ездить на велосипедах. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ужесточение правил парковки может привести к улучшению транспортной инфраструктуры и разгрузке улиц Петербурга - есть вероятность, что многие, переняв европейский опыт, начнут ездить на велосипедах. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По прогнозам на 2022 год максимальная стоимость часа платной парковки в Петербурге может составить 132 рубля в час для транспортных средств категории «В», 39 рублей для двухколесного транспорта категорий «А» и «М» и 198 рублей — для иных транспортных средств.

Правда, указанные цифры являются максимальным размером платы в рамках тарифа — как правило, стоимость не доходит до этих значений, оставаясь более низкой. Точные суммы, впрочем, все равно пока неизвестны, ясно одно: парковаться станет ощутимо дороже.

На сегодняшний день в Северной столице действуют прошлогодние расценки на парковку: 30 рублей обойдется час для транспорта категорий «А» и «М», 60 рублей — для автомобилистов и 120 рублей — для транспортных средств категории «С». За месячный абонемент владельцам легковых машин нужно выложить 12 тысяч рублей, за годовой — 108 тысяч. А при наличии регистрации в районе платной парковки можно претендовать на льготный тариф.

При этом последние несколько дней парковка была бесплатной по всему городу: у «Орбанка», через который проводились расчеты, 8 октября отозвали лицензию. Стабилизировать ситуацию удалось лишь к 12 числу.

Отметим, что подорожание парковки — не единственная проблема для тех, кто передвигается на автомобиле. Уже с 1 декабря зона платной парковки в Петербурге расширится на 71 улицу. Изменения также коснутся улицы Рубинштейна: за оставленную там машину придется платить круглосуточно.

Таким образом чиновники рассчитываются разгрузить транспортные потоки в центре и предоставить приоритет общественной «наземке». Возможно, пересесть на общественный транспорт горожан заставит и ремонт Биржевого моста, закрытого на ближайший год.