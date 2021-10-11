Зона платной парковки в центре Петербурга начнет работать в штатном режиме 12 октября

Зона платной парковки в Центральном районе Петербурга возобновит работу в штатном режиме с 12 октября.

Как сообщает Комитет по транспорту, с 8 утра заработает единое парковочное пространство на 71 улице.

Оплатить стоянку можно будет без комиссии с помощью паркоматов, официального сайта и мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга».

Напомним, в течение нескольких дней система оплаты стоянки не работала.

О возобновлении работы СМС-сервиса станет известно позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитет по транспорту Петербурга больше не будет публиковать адреса, по которым будут проходить рейду по выявлению неправильных парковок.