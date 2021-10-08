Парковку на Рубинштейна могут сделать платной круглосуточно

Парковка на Рубинштейна стала платной в декабре прошлого года, но только в определенное время - с 8 до 20 часов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Парковка на Рубинштейна стала платной в декабре прошлого года, но только в определенное время - с 8 до 20 часов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В минувший четверг в Комитете по транспорту прошло совещание по подготовке расширения зоны платной парковки в Центральном районе Петербурга. Одним из итогов стало решение о введении круглосуточной платной парковки на улице Рубинштейна с 2022 года.

Как сообщили в администрации Центрального района, уже с 1 декабря зона платной парковки расширится на 71 улицу. Таким образом чиновники смогут регулировать потоки транспорта, следующего в центр, и снизить количество заторов. Кроме того, внедрение платной парковки должно упорядочить парковочное пространство и обеспечить приоритет общественному транспорту, передает 78.ru.

В числе нововведений — введение круглосуточной дифференцированной платной парковки и установка стационарный автоматизированной системы контроля нарушений оплаты на улице Рубинштейна. Правда, у автомобилистов есть время подготовиться к этим изменениям, круглосуточная платная парковка на главной «барной» улице Петербурга появится только в 2022 году.

Напомним, что на сегодняшний день парковка на улице Рубинштейна является платной в период с 8 до 20 часов, исключение составляют местные жители. В выходные и праздничные дни проезд по «веселой» улице и вовсе запрещен.

Эти меры направлены на разгрузку проезжую части — на узкой дороге постоянно собираются пробки. На Рубинштейна и без того шумно от количества гуляющих и сидящих в ресторанах людей, а активный трафик ухудшает ситуацию. Местные уже давно пытаются добиться тишины и спокойствия, но, похоже, даже платная парковка не помогает: нарушители игнорируют правила парковки, а машины в итоге заполоняют соседние улицы, вновь провоцируя транспортный коллапс.