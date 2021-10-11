Пробки растут вместе с возмущением: Петербург встал с началом ремонта Биржевого моста

В субботу, 9 октября, в Петербурге закрыли на капитальный ремонт Биржевой мост. Сегодня, 11 октября, стало ясно, насколько затруднительным будет движение транспорта в ближайший год — мост откроют только в ноябре 2022-го. Автомобилисты не скрывают своего возмущения.

Биржевой мост закрыли только 9 октября, но уже к утру понедельника можно заметить, что работы на переправе кипят — строители сняли слой асфальта. Однако никакая оперативность специалистов, похоже, не избавит петербуржцев от стояния в гигантских пробках.

Весь транспортный поток теперь, как и предполагали чиновники, переходит на близлежащие мосты и улицы — в основном, «досталось» Тучкову мосту, но пострадали и удаленные от набережной магистрали. К примеру, около 8 утра понедельника на Каменноостровском длина затора составляла 2,5 километра. «Покраснел» и Большой проспект Петроградской стороны.

При этом судя по «Яндекс.Картам», закрытие Биржевого моста не привело к критическому ухудшению ситуации на дороге. Минувшим утром загруженность оценивалась лишь на 6 баллов, а уже к 11 часам и вовсе снизилась до 3 баллов.

С мнением агрегатора, кажется, совсем не согласны автомобилисты. «Может, надо было летом ремонтировать, когда народу мало было в городе, а не сейчас, когда к осени все с дач вернулись?» — пишут пользователи соцсетей. Петербуржцы также отмечают, что возникшие ограничения могут плачевно сказаться на работе машин скорой помощи.

«А ведь скорая помощь с Петроградской везет, как правило, в Мариинскую больницу, которая на другом берегу Невы. Мою маму так спасали в феврале — и спасли, потому что быстро доехали А сейчас не дай Бог у кого-нибудь инфаркт или инсульт, по этим пробкам могут просто не довезти», — сетует участницы группы «Петроградская диаспора» в Facebook.

Подрядчик, в свою очередь, объяснил, что работы необходимо проводить в зимний период, когда не работает навигация. Кроме того, КРТИ представил схемы объезда. Успокоил горожан и вице-губернатор Борис Пиотровский, который заявил, что «это неминуемо вызовет неудобства, но уверен, что мы привыкнем за первую неделю».