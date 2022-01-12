Взял залог и пропал: пенсионерка на Чкаловском наткнулась на мошенника

30-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в обмане пенсионерки на 30 тыс. рублей, уже задержали.

Об этом сообщает 12 января пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

5 января, вечером, к полицейским обратилась 70-летняя женщина. Она рассказала, что еще в июле к ней в квартиру на Чкаловском проспекте пришел мужчина. Они заключили договор на реставрацию окон. Пожилая дама передала 30 тыс. рублей как предоплату.

Однако ушлый мужчина ничего реставрировать не стал, забрал деньги и скрылся. Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

10 января подозреваемого удалось задержать у дома №20 по улице Большая Монетная.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер из Сестрорецка отдал мошенникам 3,7 млн рублей.