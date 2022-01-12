Готовимся к худшему в феврале: к чему приведет рост ключевой ставки

Готовимся к худшему в феврале: к чему приведет рост ключевой ставки
Изменения денежно-кредитного сектора отразится на большинстве российских граждан. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперты допускают неблагоприятное развитие сценария.

Старший стратег SberCIB Investment Research по долговому рынку Игорь Рапохин сообщил в интервью, что в феврале 2022 года возможны изменения, которые могут повлиять на ситуацию, определяющую дальнейшую политику денежно-кредитного сектора России. На заседании Центробанка, которое планируется провести 11 февраля, основной темой будет решение вопроса об изменении ключевой ставки.

Эксперты предполагают, что итогом заседания станет очередное повышение базового для всей экономики параметра. Повышение ставки Центробанка, в свою очередь, вызовет рост ипотечных ставок и ставок по другим кредитам.

Изменения денежно-кредитного сектора отразится на большинстве российских граждан, так как кредиты и вклады полностью зависят от размера ключевой ставки, которую диктует Центробанк.

В декабре прошедшего года ЦБ уже повышал ключевую ставку до 8,5%. Это позволило немного замедлить высокий темп инфляции в России. Однако окончательный рост цен сдержать не удалось, и они продолжают медленно расти.

Реакцией на изменение ставки Центробанка в сторону увеличения станет повышение ставок в российских банках по ипотеке и прочим кредитам. Доходность по депозитам тоже возрастет, но она не сможет перекрыть рост инфляции.

Эксперт предполагает несколько вариантов развития экономического положения в России. Наиболее негативным вариантом может стать рост ставки Центробанка до 10%.

По словам Рапохина, это может произойти, если инфляция в США останется на прежнем уровне. Уже сейчас участники финансового рынка прогнозируют ставку Центробанка в 9,5% на первый квартал текущего года.

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