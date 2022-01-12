Бывшей сотруднице полиции Петербурга вынесли приговор за мошенничество на 750 тысяч рублей

В Петербурге суд признал бывшую сотрудницу полиции виновной в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщило ГСУ СК по городу, бывшую сотрудницу полиции осудили по статьям уголовного кодекса ч.1 ст. 285, ч. 2 ст. 292, ч.3 ст. 159.

Следствие и суд установили, что подсудимая совершила преступление, будучи помощницей начальника управления МВД по Кировскому району. В течение полутора лет она подделывала документы, в том числе табеля учета рабочего времени, и отдавала их в бухгалтерию. Таким образом она смогла похитить более 746 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионер обратился в правовой центр и стал жертвой мошенников.