Бывшей сотруднице полиции Петербурга вынесли приговор за мошенничество на 750 тысяч рублей

Бывшей сотруднице полиции Петербурга вынесли приговор за мошенничество на 750 тысяч рублей
Бывшая сотрудница полиции получила условный срок. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд признал бывшую сотрудницу полиции виновной в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщило ГСУ СК по городу, бывшую сотрудницу полиции осудили по статьям уголовного кодекса ч.1 ст. 285, ч. 2 ст. 292, ч.3 ст. 159.

Следствие и суд установили, что подсудимая совершила преступление, будучи помощницей начальника управления МВД по Кировскому району. В течение полутора лет она подделывала документы, в том числе табеля учета рабочего времени, и отдавала их в бухгалтерию. Таким образом она смогла похитить более 746 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионер обратился в правовой центр и стал жертвой мошенников.

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