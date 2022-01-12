В Петербурге пенсионер обратился в правовой центр и стал жертвой мошенников

В Петербурге пенсионер обратился в правовой центр и стал жертвой мошенников
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Центральном районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1951 года рождения с просьбой привлечь к ответственности сотрудников правового центра «Феникс», расположенного Большой Московской улице, д. 14, корп. 1, с которыми, по его словам, он заключил договор об оказании услуг по сбору документов для получения компенсации в жилищном комитете. Услуга до сих пор не оказана, а денежные средства не возвращены. Материальный ущерб составил 221 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудница службы доставки еды пришла с подельниками к себе в пункт и ограбила его.

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