В Петербурге приступили к сносу ТК «Сампсониевский»

В Петербурге приступили к сносу ТК &#171;Сампсониевский&#187;
На улице Фокина начали сносить ТК "Сампсониевский". Фото: google.maps

На севере Петербурга рабочие начали демонтаж торгового комплекса «Сампсониевский».

В среду, 12 января, начали сносить лицевой здание торгового комплекса «Сампсониевский», расположенное на улице Фокина, дом 1/1.

Торговый комплекс находится на участке площадью 21,5 тысячи квадратных метров. Ранее здания «Сампсониевского» занимал текстильный комбинат.

По данным «Фонтанки», на месте бывшего торгового-комплекса «Сампсониевский» построят жилой комплекс на 590 квартир с подземным паркингом. Проект строительства разработан архитектурным бюро «Евгений Герасимов и партнеры».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ одобрила проект строительства Большого Смоленского моста в Петербурге.

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