В Петербурге приступили к сносу ТК «Сампсониевский»

На севере Петербурга рабочие начали демонтаж торгового комплекса «Сампсониевский».
В среду, 12 января, начали сносить лицевой здание торгового комплекса «Сампсониевский», расположенное на улице Фокина, дом 1/1.
Торговый комплекс находится на участке площадью 21,5 тысячи квадратных метров. Ранее здания «Сампсониевского» занимал текстильный комбинат.
По данным «Фонтанки», на месте бывшего торгового-комплекса «Сампсониевский» построят жилой комплекс на 590 квартир с подземным паркингом. Проект строительства разработан архитектурным бюро «Евгений Герасимов и партнеры».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ одобрила проект строительства Большого Смоленского моста в Петербурге.