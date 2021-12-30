ГАТИ одобрила проект строительства Большого Смоленского моста в Петербурге

Работы будут проходить в период новогодних празднеств, чтобы минимизировать нагрузку на движение автотранспорта. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Работы будут проходить в период новогодних празднеств, чтобы минимизировать нагрузку на движение автотранспорта. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Ведомство выдало ордер на проектно-изыскательские работы территории под возведение Большого Смоленского моста.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для проведения проектно-изыскательских работ на Дальневосточном проспекте и улице Коллонтай для проектирования под строительство Большого Смоленского моста. Об этом сообщает Смольный.

Отмечается, что основные работы будут проводиться на проезжей части и по этой причине решено минимизировать транспортную нагрузку. Работы будут проходить в период новогодних празднеств.

Движение по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Воркутинской улицы и улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до Нерчинской улицы с 3 января по 11 января будет ограничено движение транспорта.

Заказчиком работ выступает ООО «БКН-Проект», говорится в сообщении ГАТИ.

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