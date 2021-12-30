ГАТИ одобрила проект строительства Большого Смоленского моста в Петербурге

Ведомство выдало ордер на проектно-изыскательские работы территории под возведение Большого Смоленского моста.
Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для проведения проектно-изыскательских работ на Дальневосточном проспекте и улице Коллонтай для проектирования под строительство Большого Смоленского моста. Об этом сообщает Смольный.
Отмечается, что основные работы будут проводиться на проезжей части и по этой причине решено минимизировать транспортную нагрузку. Работы будут проходить в период новогодних празднеств.
Движение по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Воркутинской улицы и улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до Нерчинской улицы с 3 января по 11 января будет ограничено движение транспорта.
Заказчиком работ выступает ООО «БКН-Проект», говорится в сообщении ГАТИ.
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