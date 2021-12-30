В 2022 году россиян ждет неминуемый рост цен на такси

После Нового года услуги такси для жителей России подорожают на 10-15%.

В связи с чем планируется рост цен в 2022 году рассказали в интервью Forbes участники рынка.

Главный фактором повышения стоимости такси является инфляция, рост цен на автомобили, а также повышенный спрос на услуги такси, сообщает представитель такси «Максим» Павел Стенников.

Кроме этого, на повышение цен повлиял рост обязательных расходов, входящих в себестоимость поездки. Сервисам волей-неволей придется изменить цены, дабы не дать сотрудникам уйти с работы.

Известно, что в уходящем году услуги такси стали дороже порядка на 15%. При этом, аренда автомобиля для таксистов повысилась на 35-40%, это зависит от модели авто. Однако это никак не повлияло на заработную плату водителей, заявил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

В случае, если ситуация никак не изменится, то уже к весне бизнес водителей перестанет быть рентабельным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксисты рассказали, почему петербуржцам приходится так долго ждать и так много платить.