Таксисты рассказали, почему петербуржцам приходится так долго ждать и так много платить

Таксисты рассказали, почему петербуржцам приходится так долго ждать и так много платить. Фото: unsplash

Таксисты рассказали, почему петербуржцам приходится так долго ждать и так много платить. Фото: unsplash

Повышенное ожидание и плата на такси в декабре частично связана с новой деятельностью таксистов, — доставкой, которая процветает не благодаря личному выбору таксиста, а, как правило, благодаря агрегаторам.

Перед новогодними праздниками цены на такси в Северной столице значительно выросли, а также увеличилось время ожидания машины. Многие таксисты работают в качестве доставщиков, так как возить посылки на сегодняшний день выгоднее, чем людей, по этому, есть предположение, что заказы намеренно долго не берут. В реальности же доставка становится выгодной только в моменты высокого спроса. Об этом «Фонтанке» рассказали сами таксисты разных сервисов по перевозке.

Одновременно занимаются перемещением людей и грузов в Петербурге несколько сервисов. Они работают по официальной опции «доставка», но в теории можно вызвать любое такси и попросить водителя передать тот или иной груз. В пресс-службе «Яндекс.Доставки» отметили, что через приложение Яндекс Go сервисом доставки пользуются более 200 тысяч предпринимателей. По большей части сервис устроен под корпоративные доставки по схеме b2b.

В «Яндекс.Доставке» сообщили, что в пиковые дни декабря курьеры доставляют более 350 тысяч посылок. При этом количество курьеров каждую неделю достигает 53 тысяч, и 70% заказов осуществляется именно ими, но при этом к такой доставке присоединяются таксисты, которые выбирают логистические тарифы вместо пассажирских. По данным приложения, при высоком спросе доставка, действительно, оценивается выше, чем перевозка пассажиров, правда с небольшим отрывом.

Еще одна служба перевозки «Таксовичкоф» заявили, что у них такой тенденции не наблюдается. С доставкой работают более 90% таксистов, которые получают заказы от сервиса. При этом сервис не делает разницу в стоимости услуг по доставке и перевозке. Она может наблюдаться только в случае, если водитель не приносит посылку к двери адресата, за что предусмотрена фиксированная доплата в 100 рублей. Цена и на такси, и на доставку определяется автоматически в зависимости в том числе от спроса.

По словам опрошенных таксистов, заработать на доставке много денег маловероятно даже в предновогодний период с повышающими коэффициентами.

Президент Ассоциации профессиональных водителей такси Вячеслав Уланов подчеркнул, что на петербургском рынке такси 35 тысяч машин и все он периодически сменяют друг друга. Перед Новым годом спрос на услуги такси вырос в три раза, а цена при этом увеличилась не более, чем на 25%.

Уланов напомнил, что почти весь декабрь в Петербурге по вечерам образуются пробки, достигающие 9-10 баллов. Время среднего заказа на этом фоне вырастает до 40 минут. В новогоднюю ночь повышающий коэффициент может увеличить тариф в 2-3 раза.

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