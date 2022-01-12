В Брюсселе завершилась встреча Совета Россия — НАТО

Российская сторона настаивает, чтобы Североатлантический Альянс не принимал в свой состав Украину и Грузию. Фото: Pixabay

Российская сторона настаивает, чтобы Североатлантический Альянс не принимал в свой состав Украину и Грузию. Фото: Pixabay

Заседание Совета Россия — НАТО, проходившее в Брюсселе, завершилось. Переговоры длились около четырех часов.

Как сообщает ТАСС, встреча в рамках Совета Россия — НАТО стала первой после перерыва в 2,5 года. Заседание в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и Запада по предложениям Кремля о гарантиях безопасности. Первым этапом были переговоры между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.

В преддверии заседания замглавы МИД РФ Александр Грушко, возглавлявший российскую делегацию, выразил надежду на то, что разговор по проблемам европейской безопасности будет серьезным и глубоким.

Российская сторона настаивает, чтобы Североатлантический Альянс не принимал в свой состав Украину и Грузию, что предлагалось на саммите в Бухаресте в 2008 году. Также Москва требует, чтобы НАТО отказалась от намерения разместить неподалеку от российских границ вооружения, способные атаковать территорию РФ.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ждет от Запада «реальный шаг навстречу России».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что альянс готов начать открытый диалог, но заявил, что НАТО не пойдет на компромисс по вопросам расширения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин потребовал от НАТО немедленных гарантий безопасности России.