Владимир Путин потребовал от НАТО немедленных гарантий безопасности России

Действия России будут безусловно зависеть от безопасности России. Поэтому продвижение НАТО на восток неприемлемо. Важен не ход переговоров, а результат. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ни одного дюйма на Восток, сказали нам в 90-е годы. Надули. Пять волн расширения НАТО. Вот о чем речь. Вы должны дать нам гарантии. И немедленно. Сейчас, — заявил он в ответ на вопрос иностранного корреспондента. — Разве мы угрожаем кому-то?»

«Мне иногда кажется, что мы в разном мире живем. Я сказал вам очевидные вещи. Как этого можно не понимать? Слишом большая Россия, по их мнению. Даже после развала Советского Союза и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление», — сказал президент.

По его словам, обострение отношений России и Украины началось в 2014 году.

«Мы готовы были работать с руководством Украины. Спорили из-за газа. Но в конце концов обо всем договорились и работали, — отметил Путин. — Но в 2014 году произошел кровавый госпереворот. Людей убивали и сжигали. Президент Янукович со всем согласился. Зачем госпереворот? После этого возник Крым. Как мы могли отказать людям? И так возник кризис, который сегодня развивается. Минские соглашения – единственно возможные, но их не хотят исполнять».