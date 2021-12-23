Владимир Путин потребовал от НАТО немедленных гарантий безопасности России

Владимир Путин потребовал от НАТО немедленных гарантий безопасности России
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

Действия России будут безусловно зависеть от безопасности России. Поэтому продвижение НАТО на восток неприемлемо. Важен не ход переговоров, а результат. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ни одного дюйма на Восток, сказали нам в 90-е годы. Надули. Пять волн расширения НАТО. Вот о чем речь. Вы должны дать нам гарантии. И немедленно. Сейчас, — заявил он в ответ на вопрос иностранного корреспондента. — Разве мы угрожаем кому-то?»

«Мне иногда кажется, что мы в разном мире живем. Я сказал вам очевидные вещи. Как этого можно не понимать? Слишом большая Россия, по их мнению. Даже после развала Советского Союза и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление», — сказал президент.

По его словам, обострение отношений России и Украины началось в 2014 году.

«Мы готовы были работать с руководством Украины. Спорили из-за газа. Но в конце концов обо всем договорились и работали, — отметил Путин. — Но в 2014 году произошел кровавый госпереворот. Людей убивали и сжигали. Президент Янукович со всем согласился. Зачем госпереворот? После этого возник Крым. Как мы могли отказать людям? И так возник кризис, который сегодня развивается. Минские соглашения – единственно возможные, но их не хотят исполнять».

«Это не наш выбор, мы этого не хотим. Поэтому я ответил в телефонном разговоре на предложение президента США Байдена. Мы прямо поставили вопрос – никакого движения НАТО на восток быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны ответить. Представители с обеих сторон назначены», — сказал он.

большая пресс-конференция Владимира Путина владимир путин крым НАТО расширение НАТО украина


 

Новости партнеров
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Путин потребовал от НАТО немедленных гарантий безопасности России
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 55 человек
Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после ...
Владимир Путин о вакцинации: в советское время никто не спрашивал, ...
Путин: закон об иноагентах придуман не нами
219 домов в Петербурге остались без теплоснабжения в результате аварий на сетях
Владимир Путин: малому бизнесу в коронавирус помогали в первую очередь
Путин рассказал, какой город он выбрал бы для жизни