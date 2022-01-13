В Германии не исключили блокировку Telegram в стране

В Германии не исключили блокировку Telegram в стране
Глава министерства подчеркнула, что блокировка станет крайней мерой. Фото: pixabay

Telegram может быть заблокирован на территории Германии. Об этом заявила руководитель МВД страны Нэнси Фезер.

По ее словам, если мессенджер продолжит игнорировать законы, компании грозит блокировка на всей территории Германии.

Как сообщили «РИА Новости», Фезер отметила, что дело будет контролировать МВД, однако по данному вопросу требуется совместное решение европейских стран. И добавила, что возможная блокировка приложения станет «крайней мерой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России: за год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Первое место принадлежит Telegram c долей 55% , при этом трафик вырос за год на 28%. Второе место продолжает удерживать WhatsApp.

мвд телефонные мошенники


 

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