Проект застройки «Ленэкспо» рассмотрят в пятницу

Градостроительный совет Петербурга рассмотрит проект застройки «Ленэкспо» в пятницу, 14 января.

На месте выставочного комплекса планируется возвести многофункциональный жилой комплекс «Морская резиденция». За концепцию проекта отвечает архитектурное бюро «Литейная часть-91», сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Вместе с ЖК планируется возвести гостиницу, детский сад, торговый комплекс и апарт-отель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове сейчас находится временный госпиталь для коронавирусных пациентов. Возможно, в скором времени, его сменит жилая застройка.