Петербург установил новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID

Петербург установил новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжает действовать. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 839 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 5 490 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 556 новых ковид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 243 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик вакцины и Минздрав «жесточайшим образом» относятся к контролю, поэтому препарат пройдет проверку не в одной и не в двух структурах.

зараженные новости СПб оперштаб


 

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