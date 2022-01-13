Вакцина для подростков «Спутник М» будет доступна на следующей неделе

Вакцина для подростков &#171;Спутник М&#187; будет доступна на следующей неделе
Поставки ожидается уже на следующей неделе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины для подростков от коронавируса «Спутник М».

По его словам, разработчик вакцины и Минздрав «жесточайшим образом» относятся к контролю, поэтому препарат пройдет проверку не в одной и не в двух структурах.

«Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», 0 приводят словам вирусолога «РИА Новости».

Напомним, подростков будут прививать вакциной «Спутник М», которая была зарегистрирована министерством 24 ноября. Препарат двухкомпонентный, он будет вводиться с интервалом в 21 день. Несовершеннолетним до 15 лет для вакцинации потребуется согласие родителей или законных представителей, подростки старшего возраста могут прививаться со своего согласия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет пройдут в России в начале 2022 года.

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