На ЗСД опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом и спровоцировала пробку

В четверг, 13 января, в Петербурге в результате ДТП на Западном скоростном диаметре опрокинулась цистерна с горючим.

Инцидент произошел на 43-м километре ЗСД. По словам очевидцев, от прицепа грузовика оторвалась цистерна с дизельным топливом, которая перевернулась и получила повреждения. В результате горючее вытекло на проезжую часть. Из-за аварии образовалась пробка.

«Бензовоз упал на ЗСД в сторону Зеленогорска после последнего пункта оплаты. Пробка около 1 км», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

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