«Теперь всем достанется»: Россия вводит ограничение по авиаперелетам

Российское правительство ввело новое ограничение по авиаперелетам внутри страны. Изменения ждут пассажиров, которые покупают билеты по специальным ценам. Новые правила пока вводятся на один год.

Ограничение затронуло так называемые субсидированные билеты. Это билеты по особым, низким ценам, которые доступы жителям Дальнего Востока. Бюджетные перелеты доступны, например, по маршруту Владивосток — Москва, пишет PRIMPRESS.

Теперь на покупку таких авиабилетов наложено ограничение — один человек сможет купить не более четырех билетов в течение года.

Кроме того, власти ограничили сроки продажи билетов для дальневосточников. Продажа льготных билетов отныне будет возможна не раньше, чем за полгода до вылета.

Введение ограничений было необходимо, поскольку субсидируемые билеты часто раскупают отдельные люди, и другим пассажирам ничего не достается.

Пользователи социальных сетей уже одобрили нововведение.

«Ну и отлично, а то раньше один все забронирует, и усе. А теперь всем достанется», – пишут жители Дальнего Востока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиаперевозчики из-за высокой конкуренции не планируют повышать цены на перелеты в 2022 году.