Ресторанное объединение «Рестоград» в Петербурге начало распадаться

Петербургские рестораторы начали массово переходить из объединения предприятий общепита «Рестоград» во всероссийскую Федерацию рестораторов и отельеров (ФРиО).

Директор ФРиО в Петербурге Александр Марков рассказал в беседе с АБН, что из объединения «Рестоград» вышли сразу несколько крупных игроков рынка общепита: это группа ReCa ресторатора Максима Жукова, сеть «Токио Сити» Сергея Симарева и ресторан «Карл и Фридрих» Владимира Львовского.

По мнению директора организации, переход рестораторов из объединения в ФРиО является некой перегруппировкой сил. Он рассказал, что организаторы «Рестограда» во время создания объединения постоянно обращались за консультациями в ФРиО.

Как полагает Марков, рестораторы покинули «Рестоград» с намерением объединить усилия по поддержке и консультирования бизнеса на общей платформе, которой станет ФРиО.

Объединение «Рестоград» было создано петербургскими рестораторами в октябре 2020 года. В него вошли «Евразия», «Токио–Сити», «Бахрома», «Русская Рыбалка», а также сеть «Теремок».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские рестораны не выдержали ковид-ограничений.