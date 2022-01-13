Население Петербурга за прошлый год уменьшилось на 7 тысяч человек

Население Петербурга за прошлый год уменьшилось на 7 тысяч человек
С января по ноябрь умерло 69,3 тысячи петербуржцев. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

С января по ноябрь 2021 года численность населения Северной столицы уменьшилась на семь тысяч человек.

Согласно отчету Петростата о социально-экономическом положении города и области, в Петербурге на 1 ноября официально проживало 5377,3 тысячи человек. Это на 7 тысяч человек меньше, чем в начале 2021 года.

Сокращение численности населения связан с ростом естественной убыли. Так, с января по ноябрь умерло 69,3 тысячи человек, что на 20% больше, чем за 10 месяцев 2020 года. Родилось 44,6 тысячи младенцев, а это на 4% меньше, чем в предыдущий год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уровень жизни в России вырос на 20% по сравнению с СССР, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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