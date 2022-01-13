Кудрин: уровень жизни в России вырос на 20% по сравнению с СССР

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что текущий уровень жизни в России примерно на 20% превышает уровень жизни в советские годы.
«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», — заявил Кудрин в интервью ТАСС.
По словам главы Счетной палаты, в 2000-е годы, когда он занимал должность вице-премьера, уровень жизни в стране вырос в три раза. Он также отметил, что страна начинала с очень низкого уровня.
Кудрин уточнил, что в 1990-е и начале нулевых годов власти России создали базовые институты и приняли ключевые законы. Эти нововведения позволили России стать страной с нормальной рыночной экономикой.
Также он рассказал, что ВВП РФ на сегодняшний день вырос на 33% по сравнению с 1991-м.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян призвали готовиться к худшему после заседания ЦБ в феврале.