Россиян призвали готовиться к худшему после заседания ЦБ в феврале

Ключевая ставка может опять вырасти в феврале. Фото: pixabay.com

Ключевая ставка может опять вырасти в феврале. Фото: pixabay.com

Вполне возможно, считают эксперты, что начнет развиваться пессимистический сценарий.

Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research заявил, что уже в феврале произойдут изменения, которые повлияют на денежно-кредитный сектор в России. 11 февраля состоится заседание Центробанка, касающееся ключевой ставки, пишет PRIMPRESS.

Напомним, что в прошлый раз ставку повышали в декабре 2021 года. Сейчас она составляет 8,5%. Специалист отмечает, что по итогам заседания данный важный для всей экономики параметр может опять вырасти. Это приведёт к росту ставки по ипотеке и потребительским кредитам.

Согласно пессимистическому сценарию, в скором времени ключевая ставка может достигнуть 10%.

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