Россиян призвали готовиться к худшему после заседания ЦБ в феврале

Россиян призвали готовиться к худшему после заседания ЦБ в феврале
Ключевая ставка может опять вырасти в феврале. Фото: pixabay.com

Вполне возможно, считают эксперты, что начнет развиваться пессимистический сценарий.

Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research заявил, что уже в феврале произойдут изменения, которые повлияют на денежно-кредитный сектор в России. 11 февраля состоится заседание Центробанка, касающееся ключевой ставки, пишет PRIMPRESS.

Напомним, что в прошлый раз ставку повышали в декабре 2021 года. Сейчас она составляет 8,5%. Специалист отмечает, что по итогам заседания данный важный для всей экономики параметр может опять вырасти. Это приведёт к росту ставки по ипотеке и потребительским кредитам.

Согласно пессимистическому сценарию, в скором времени ключевая ставка может достигнуть 10%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный расцарапал банкомат на проспекте Косыгина.

деньги ипотека ключевая ставка ЦБ


 

Новости партнеров
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян призвали готовиться к худшему после заседания ЦБ в феврале
У Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус
В Ленобласти вор с помощью лестницы забрался в дом грабить
В Кудрово злодей, угрожая ножом, отобрал у мигранта 67 тыс. рублей
В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали около 1700 человек
Взял залог и пропал: пенсионерка на Чкаловском наткнулась на мошенника
На улице Шотмана подростки устроили стрельбу
Трое клиентов избили и ограбили таксиста в Красносельском районе