Неизвестный расцарапал банкомат на проспекте Косыгина

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный злоумышленник специально повредил имущество банка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 января, рано утром, полиции сообщили, что в одном из отделении банка пришлось применить сигнал тревоги.

Оказалось, что некий человек напал на банкомат, установленный в холле здания на проспекте Косыгина. Аппарат был весь в царапинах и сколах. Местами слезло лакокрасочное покрытие.

В помещении были установлены камеры слежения, видео уже просмотрены.

Помимо прочего полиция изъяла металлическую часть запирающего устройства с внешней панели банкомата с пола, металлический прут длиной около 36 сантиметров и две банковские карты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажир «Чижика» пропустил свою остановку и разбил стекло в кабину водителя.