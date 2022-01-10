Пассажир «Чижика» пропустил свою остановку и разбил стекло в кабину водителя

Инцидент произошел в трамвае. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Инцидент произошел в трамвае. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красногвардейском районе Петербурга трамваи встали в пробку из-за агрессивного пассажира. Мужчина разбил стекло в «Чижике».

Инцидент произошел поздним вечером понедельника, 10 января, рядом со станцией метро «Ладожская». Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, 32-летний горожанин проехал свою остановку и запаниковал. Он потребовал у водителя остановить трамвай, после чего ударил аварийным молотком по двери в кабину водителя, от чего стеклянная конструкция разбилась.

«Водитель остановил трамвай и включил аварийную сигнализацию, из салона не выпускали ни самого нарушителя спокойствия, ни остальных пассажиров», — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента уточняются. В группе также добавили, что горожанин страдает от психического расстройства, ему присвоена инвалидность 3 группы.

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