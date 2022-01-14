Петербург пережил самый теплый день с начала зимы

Минувший четверг в Петербурге был самым теплым с начала зимы. В ближайшее время город ждёт ещё несколько оттепелей, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минувший четверг, 13 января, стал самым теплым в городе с начала снежного времени года. Так, воздух в городе прогрелся до +3,5 градуса. Ранее самым теплым был день 16 декабря: тогда воздух прогрелся до +3,1 градуса.

Синоптик отметил на своей странице в Facebook, что причиной резкого изменения температуры воздуха стало мощное вторжение теплого атлантического воздуха на северо-запад России, спровоцированное активным североатлантическим циклоном «Эльза».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день уходящей рабочей недели в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега.