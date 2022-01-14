Снег и гололедица: в пятницу в Петербурге снова похолодает

В последний день уходящей рабочей недели в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 14 января, за синоптическую ситуацию будет отвечать тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона. После полудня местами образуется гололедица. Температурный фон будет постепенно понижаться.

«Постепенное похолодание, кратковременные осадки и гололедица», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит 0…+2 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут -2…+3, во второй половине дня слегка подморозит. Ветер северо-западный, западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.