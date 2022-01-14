В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 250 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 250 человек
В Ленобласти продолжают проводить тестирование на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 250 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 14 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 105 080 человек. 95 477 жителей к настоящему времени выздоровело. Еще 6 человека не смогли побороть болезнь, всего с начала пандемии скончались 3 072 человека.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 15 месте. Петербург находится на втором — 2 708 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 712 человек. Третье место у Подмосковья — 1 990 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевание коронавирусом может привести как к похудению, так и к набору массы тела. Появление лишних килограммов происходит по двум причинам – резкое снижение физической активности и употребление большого количества жиров во время болезни.

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