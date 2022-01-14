Эндокринолог предупредил о резком изменении веса при коронавирусе

Эндокринолог предупредил, COVID-19 может также привести к появлению лишних килограммов. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Эндокринолог предупредил, COVID-19 может также привести к появлению лишних килограммов. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Заболевание коронавирусом может привести как к похудению, так и к набору массы тела. Об этом заявил врач-эндокринолог Юрий Потешкин.

По его словам, острая фаза любого инфекционного заболевания в подавляющем большинстве случаев сопровождается потерей аппетита. В результате чего пациент начинает терять вес.

Медик отметил в ходе беседы с радио Sputnik, что инфицирование COVID-19 может также привести к появлению лишних килограммов. Это происходит по двум причинам – резкое снижение физической активности и употребление большого количества жиров во время болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о риске образования конъюнктивита при заболевании коронавирусом. В редких случаях у заболевшего ковидом человека может проявиться такой симптом. Вылечить его можно обычными противовоспалительными препаратами.