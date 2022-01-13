Иммунолог заявил, что COVID-19 может вызвать у заболевшего конъюнктивит

В редких случаях у заболевшего ковидом человека может проявиться конъюнктивит. Фото: pixabay

В редких случаях у заболевшего ковидом человека может проявиться конъюнктивит. Фото: pixabay

Иммунолог Николай Крючков предупредил о риске образования конъюнктивита при заболевании коронавирусом.

В редких случаях у заболевшего ковидом человека может проявиться такой симптом, как конъюнктивит. По словам Крючкова, гной, образующийся в глазах, может говорить о присоединении бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления. Об этом пишет URA.RU.

В свою очередь врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил, что часть пациентов подвержена поражению слизистой глаз из-за воздействия SARS-CoV-2 на организм. Он добавил, что конъюнктивит можно вылечить обычными противовоспалительными препаратами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили, что коронавирус становится эндемическим заболеванием.