Иммунолог заявил, что COVID-19 может вызвать у заболевшего конъюнктивит

Иммунолог заявил, что COVID-19 может вызвать у заболевшего конъюнктивит
В редких случаях у заболевшего ковидом человека может проявиться конъюнктивит. Фото: pixabay

Иммунолог Николай Крючков предупредил о риске образования конъюнктивита при заболевании коронавирусом.

В редких случаях у заболевшего ковидом человека может проявиться такой симптом, как конъюнктивит. По словам Крючкова, гной, образующийся в глазах, может говорить о присоединении бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления. Об этом пишет URA.RU.

В свою очередь врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил, что часть пациентов подвержена поражению слизистой глаз из-за воздействия SARS-CoV-2 на организм. Он добавил, что конъюнктивит можно вылечить обычными противовоспалительными препаратами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили, что коронавирус становится эндемическим заболеванием.

заражение коронавирусом конъюнктивит симптом коронавируса


 

Новости партнеров
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть зимой
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог заявил, что COVID-19 может вызвать у заболевшего конъюнктивит
Кудрин: уровень жизни в России вырос на 20% по сравнению с СССР
Смольный: распространение «омикрона» в Петербурге пойдет по ...
Дороги Петербурга в четверг вечером сковали 8-балльные пробки
Почти 20 тысяч человек вакцинировались в Петербурге за сутки
Пенсионеры в РФ получат надбавку к пенсии уже в январе
Ресторанное объединение «Рестоград» в Петербурге начало распадаться
В аэропорту Пулково в пятницу задержали четыре рейса