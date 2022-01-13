В ВОЗ заявили, что коронавирус становится эндемическим заболеванием

Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием — то есть обычным для сообщества людей или конкретного региона, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, вирус развивается, и завезенный из ЮАР штамм станет не последним.

Как сообщили «РИА Новости», при этом Ван Керкхове допустила, что когда-то COVID-19 станет типичным сезонным заболеванием, как грипп.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 315 390 402. К летальному исходу вирус привел в 5 млн 510 тыс. 327 случаях. Больше всего инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.