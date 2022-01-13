В мире коронавирусом заразились более 315,3 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 2,8 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 13 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 315 390 402. К летальному исходу вирус привел в 5 млн 510 тыс. 327 случаях.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что низкие показатели заболеваемости COVID-19 в России, по сравнению с Европой и Соединенными Штатами, объясняются легкостью перенесения заболевания, а также более поздним завершением праздников в РФ.