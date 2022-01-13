Онищенко раскрыл причины низкой заболеваемости COVID в России по сравнению с США

Онищенко раскрыл причины низкой заболеваемости COVID в России по сравнению с США
Геннадий Онищенко объяснил низкие показатели заболеваемости COVID-19 в России. Фото: duma.gov.ru

Низкие показатели заболеваемости COVID-19 в России, по сравнению с Европой и Соединенными Штатами, объясняются легкостью перенесения заболевания, а также более поздним завершением праздников в РФ. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, на такие показатели повлияло то, что в России только закончились новогодние праздники и люди только выходят на работу, а в западных странах празднование Рождества уже давно позади.

Как сообщили «РИА Новости», Онищенко отметил, что заболеваемость в России, конечно, ниже, чем на Западе, но не такая, как в статистике, потому что особенность заболевания отличается от той, что была.

Академик РАН также напомнил о важности вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили сделать ПЦР-тесты на коронавирус и тесты на антитела бесплатными для россиян. Соответствующие поправки предлагаются внести в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Также депутаты хотят расширить перечень категорий россиян, которые смогут получить ковид-сертификаты.

Геннадий Онищенко коронавирусная пандемия праздники


 

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