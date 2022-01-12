В России могут сделать тестирование на COVID-19 бесплатным

В России могут сделать тестирование на COVID-19 бесплатным
Тестирование на ковид могут сделать бесплатным. Фото: unsplash

В Госдуме предложили сделать ПЦР-тесты на коронавирус и тесты на антитела бесплатными для россиян.

Соответствующие поправки предлагаются внести в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Также депутаты хотят расширить перечень категорий россиян, которые смогут получить ковид-сертификаты. Об этом сообщили в пресс-службе фракции Госдумы «Новые люди».

«Попробуем внести в него (в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») как можно больше правок, позволяющих облегчить жизнь людям», – говорится в заявлении.

Депутаты считают необходимым не только предоставить россиянам возможность бесплатного тестирования, но и выдавать QR-коды гражданам, кто оформил добровольное медицинское страхование от COVID-19, а также тем, кто имеет высокий уровень Т-клеточного иммунитета или переболел бессимптомно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков прокомментировал принятие в самой жесткой форме законов о QR-кодах .

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В России могут сделать тестирование на COVID-19 бесплатным
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