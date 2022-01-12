Дмитрий Песков прокомментировал принятие в самой жесткой форме законов о QR-кодах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления некоторых Telegram-каналов о намерении принять законы о QR-кодах «в жесткой форме». «Отпишитесь от них», — сказал он.

Напомним, ранее появилась информация, что система QR-кодов в общественных местах и на транспорте в связи с ростом числа заражений «омикрон»-штаммом коронавируса может быть введена с 1 февраля. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». По данным канала, Госдума якобы собирается принять в оставшихся чтениях соответствующие законопроекты в самом жестком виде.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Согласно одному законопроекту, можно посещать культурные учреждения, предприятия розничной торговли, общепита с QR-кодом о вакцинации или с документом о перенесенном ковиде, или же с медотводом.

Второй законопроект предполагает введение системы QR-кодов на междугородних и международных поездках на самолетах или поездах.

Отметим, сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что в России ждут новую волну коронавируса. Так, уже зафиксировано 698 случаев заражения «омикроном» — на 393 больше, чем раньше.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, кто больше всех подвержен риску заражения омикроном.

Это непривитые и пожилые люди, а также лица с сопутствующими заболеваниями. По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, вакцинированные люди обычно переносят коронавирус в легкой форме. При этом чем старше человек, зараженный омикроном, тем выше вероятность его смерти.

Между тем в Петербурге все больше заведений присоединяются к бойкоту проверки у посетителей сертификатов с QR-кодами. По словам инициатора акции, ресторатора Александра Коновалова, таких организаций уже 111.

Новые правила начали действовать в Северной столице со 2 января. Людей без QR-кодов теперь не пускают в в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости).