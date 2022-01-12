В ВОЗ рассказали, кто больше всего рискует заразиться штаммом «омикрон»

В ВОЗ рассказали, кто больше всего рискует заразиться штаммом «омикрон»
Фото сделаны на шестые сутки после инфицирования коронавирусом. Фото: сайт Роспотребнадзора

Наибольшему риску при заражении «омикрон»-штаммом подвержены непривитые и пожилые люди, а также лица с сопутствующими заболеваниями. Об этом заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Как сообщает телеканал CNBC, Райан отметил, что вакцинированные пациенты обычно переносят ковид в легкой форме.

Количество летальных исходов при заражении «омикроном» увеличивается с возрастом больного.

«У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти <…>», —отметил ван Керкхове.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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